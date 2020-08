மாவட்ட செய்திகள்

நடுக்கடலில் ஓட்டை விழுந்த விசைப்படகு கரை ஒதுங்கியது + "||" + The boat sank in the middle of the sea

நடுக்கடலில் ஓட்டை விழுந்த விசைப்படகு கரை ஒதுங்கியது