மாவட்ட செய்திகள்

கரூர் அருகே, சரக்கு ரெயில் முன் பாய்ந்து மாணவி தற்கொலை - கல்லூரிக்கு பணம் கட்ட முடியாததால் பரிதாபம் + "||" + Near Karur, Student commits suicide by jumping in front of freight train - Pity not being able to pay for college

கரூர் அருகே, சரக்கு ரெயில் முன் பாய்ந்து மாணவி தற்கொலை - கல்லூரிக்கு பணம் கட்ட முடியாததால் பரிதாபம்