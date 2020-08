மாவட்ட செய்திகள்

கியாஸ் சிலிண்டர் வினியோகம் செய்வதற்கு ஆயில் நிறுவனங்கள் வழங்கும் முழு ஊதியத்தையும் வழங்க வேண்டும் + "||" + Oil companies are required to pay the full cost for the supply of gas cylinders

