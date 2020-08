மாவட்ட செய்திகள்

மும்மொழி கொள்கையை எதிர்ப்பவர்கள் தமிழை எந்த அளவுக்கு வளர்த்துள்ளார்கள் என்று கூற முடியுமா? பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் கேள்வி + "||" + To what extent have they developed Tamil Can you say that Question by Pon.Radhakrishnan

மும்மொழி கொள்கையை எதிர்ப்பவர்கள் தமிழை எந்த அளவுக்கு வளர்த்துள்ளார்கள் என்று கூற முடியுமா? பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் கேள்வி