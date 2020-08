மாவட்ட செய்திகள்

நாமக்கல்லில் லாரியில் 300 கிலோ கஞ்சா கடத்தல் சேலத்தை சேர்ந்த 2 பேர் கைது + "||" + Two persons from Salem were arrested for smuggling 300 kg of cannabis in a lorry in Namakkal

நாமக்கல்லில் லாரியில் 300 கிலோ கஞ்சா கடத்தல் சேலத்தை சேர்ந்த 2 பேர் கைது