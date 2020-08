மாவட்ட செய்திகள்

முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடலூருக்கு நாளை வருகை கொரோனா தடுப்பு மற்றும் வளர்ச்சி திட்டப்பணிகளை ஆய்வு செய்கிறார் + "||" + In Kallakurichi, Villupuram district, 3 people died of corona and 237 more were confirmed infected

முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடலூருக்கு நாளை வருகை கொரோனா தடுப்பு மற்றும் வளர்ச்சி திட்டப்பணிகளை ஆய்வு செய்கிறார்