மாவட்ட செய்திகள்

ரவுடியை பிடிக்க சென்றபோது படுகொலை: போலீஸ்காரர் சுப்பிரமணியன் குடும்பத்துக்கு கனிமொழி எம்.பி. நேரில் ஆறுதல் ரூ.2 லட்சம் நிதி வழங்கினார் + "||" + Murder when he went to catch Rowdy To the family of policeman Subramanian Kanimozhi MP Comfort

ரவுடியை பிடிக்க சென்றபோது படுகொலை: போலீஸ்காரர் சுப்பிரமணியன் குடும்பத்துக்கு கனிமொழி எம்.பி. நேரில் ஆறுதல் ரூ.2 லட்சம் நிதி வழங்கினார்