மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை, புதுக்கோட்டையில் 2.29 லட்சம் ஏக்கர் பாசன வசதி அளிக்கிறது: 86 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்யும் தஞ்சை கல்லணைக்கால்வாய் - 694 ஏரி, குளங்களையும் நிரப்புகிறது + "||" + 2.29 lakh acres in Tanjore, Pudukkottai Provides irrigation facilities: Completing 86 years The Tanjai kallanaikkalvay

தஞ்சை, புதுக்கோட்டையில் 2.29 லட்சம் ஏக்கர் பாசன வசதி அளிக்கிறது: 86 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்யும் தஞ்சை கல்லணைக்கால்வாய் - 694 ஏரி, குளங்களையும் நிரப்புகிறது