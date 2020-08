மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தொற்றை தடுக்க புதிய வழிமுறையை பின்பற்ற முடிவு - கூடுதலாக 3 ஆயிரம் படுக்கைகள் ஏற்படுத்த திட்டம் + "||" + Prevent corona infection Decided to follow the new procedure - Plan to make an additional 3 thousand beds

