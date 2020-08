மாவட்ட செய்திகள்

கல்வராயன்மலைப்பகுதியில் சாராயம் காய்ச்சுவதற்காக மினிலாரியில் கொண்டு வரப்பட்ட 1,200 கிலோ வெல்லம் பறிமுதல்- டிரைவர் உள்பட 2 பேர் கைது + "||" + For brewing alcohol in the Kalwarayan Hills Brought in the minivan Seizure of 1,200 kg of jam

கல்வராயன்மலைப்பகுதியில் சாராயம் காய்ச்சுவதற்காக மினிலாரியில் கொண்டு வரப்பட்ட 1,200 கிலோ வெல்லம் பறிமுதல்- டிரைவர் உள்பட 2 பேர் கைது