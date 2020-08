மாவட்ட செய்திகள்

டெல்டா மாவட்டங்களில் குறுவை நெல் சாகுபடிக்காக சரக்கு ரெயிலில் 1,312 டன் உர மூட்டைகள் திருச்சிக்கு வந்தன + "||" + 1,312 tonnes of fertilizer arrived in Trichy by freight train for paddy cultivation in delta districts

டெல்டா மாவட்டங்களில் குறுவை நெல் சாகுபடிக்காக சரக்கு ரெயிலில் 1,312 டன் உர மூட்டைகள் திருச்சிக்கு வந்தன