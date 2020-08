மாவட்ட செய்திகள்

முதல்-அமைச்சரின் உத்தரவால் 23 அரியர் பாடங்களில் பாஸ் ஆன திருச்சி என்ஜினீயரிங் மாணவர் - எல்லையில்லா மகிழ்ச்சி அடைந்ததாக பேட்டி + "||" + In 23 Aryan subjects by order of the First-Minister Trichy Engineering Student Pass - Interview with Boundless Happiness

முதல்-அமைச்சரின் உத்தரவால் 23 அரியர் பாடங்களில் பாஸ் ஆன திருச்சி என்ஜினீயரிங் மாணவர் - எல்லையில்லா மகிழ்ச்சி அடைந்ததாக பேட்டி