மாவட்ட செய்திகள்

அறுந்து கிடந்த மின்கம்பியை அப்புறப்படுத்த முயன்றபோது மின்சாரம் பாய்ந்து கூலி தொழிலாளி சாவு + "||" + Wage worker dies after being electrocuted while trying to dismantle a severed power line

அறுந்து கிடந்த மின்கம்பியை அப்புறப்படுத்த முயன்றபோது மின்சாரம் பாய்ந்து கூலி தொழிலாளி சாவு