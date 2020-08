மாவட்ட செய்திகள்

பா.ஜனதா சார்பில் கோவில்களை திறக்க கோரி மணி அடிக்கும் போராட்டம் பல்வேறு மாவட்டங்களில் நடந்தது + "||" + On behalf of the BJP Demanding to open temples The bell-ringing struggle Took place in various districts

