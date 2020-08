மாவட்ட செய்திகள்

பட்டிவீரன்பட்டி அருகே கோவிலில் சிலை திருடிய 2 பேர் கைது + "||" + 2 arrested for stealing idol at temple near Pattiviranapatti

