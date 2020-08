மாவட்ட செய்திகள்

ஆன்லைன் விற்பனையும் தீவிரமாக கண்காணிக்கப்படும் போதைப்பொருள் பயன்படுத்துவோர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை போலீஸ் டி.ஜி.பி. பிரவீன் சூட் எச்சரிக்கை + "||" + Online sales Will be monitored Drug Legal action against users Police DGP Praveen Suite Warning

ஆன்லைன் விற்பனையும் தீவிரமாக கண்காணிக்கப்படும் போதைப்பொருள் பயன்படுத்துவோர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை போலீஸ் டி.ஜி.பி. பிரவீன் சூட் எச்சரிக்கை