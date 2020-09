மாவட்ட செய்திகள்

நதியில் தவறி விழுந்து வாலிபர் சாவு காப்பாற்ற முயன்ற சகோதரரும் பலியானார் + "||" + Falling into the river Youth death Trying to save The brother was also killed

நதியில் தவறி விழுந்து வாலிபர் சாவு காப்பாற்ற முயன்ற சகோதரரும் பலியானார்