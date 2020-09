மாவட்ட செய்திகள்

கூடுதல் ஊழியர்களுடன் அலுவலகங்கள் செயல்படலாம்: தனியார் பஸ்களை இயக்க அனுமதி, மராட்டியத்தில் இ-பாஸ் நடைமுறை ரத்து - புதிய தளர்வுகளை அரசு அறிவித்தது + "||" + Permission to operate private buses Cancellation of e-pass procedure in Marathi The government announced new relaxations

கூடுதல் ஊழியர்களுடன் அலுவலகங்கள் செயல்படலாம்: தனியார் பஸ்களை இயக்க அனுமதி, மராட்டியத்தில் இ-பாஸ் நடைமுறை ரத்து - புதிய தளர்வுகளை அரசு அறிவித்தது