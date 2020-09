மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா அறிகுறி உள்ளவர்களுக்கு பரிசோதனை நடத்த முன்னுரிமை - கர்நாடக அரசு முடிவு + "||" + Priority for testing for people with corona symptoms - Government of Karnataka decision

கொரோனா அறிகுறி உள்ளவர்களுக்கு பரிசோதனை நடத்த முன்னுரிமை - கர்நாடக அரசு முடிவு