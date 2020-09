மாவட்ட செய்திகள்

ஈரோட்டில் 5 மாதங்களுக்கு பிறகு வழிபாட்டு தலங்கள் திறப்பால் பக்தர்கள் மகிழ்ச்சி + "||" + Devotees happy with the opening of places of worship in Erode after 5 months

ஈரோட்டில் 5 மாதங்களுக்கு பிறகு வழிபாட்டு தலங்கள் திறப்பால் பக்தர்கள் மகிழ்ச்சி