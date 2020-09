மாவட்ட செய்திகள்

விக்கிரவாண்டி அருகே, ரெயில்வே சுரங்கப்பாதைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கிராம மக்கள் போராட்டம் + "||" + Near Vikravandi, Protesting against the railway tunnel The struggle of the villagers

விக்கிரவாண்டி அருகே, ரெயில்வே சுரங்கப்பாதைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கிராம மக்கள் போராட்டம்