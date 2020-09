மாவட்ட செய்திகள்

மழையால் சேறும், சகதியுமாக மாறிய வ.உ.சி. பூங்கா தற்காலிக மார்க்கெட் காய்கறிகள் வாங்க முடியாமல் பொதுமக்கள் அவதி + "||" + W.U.C. turned muddy and muddy by rain. The park is a temporary market where the public suffers from not being able to buy vegetables

மழையால் சேறும், சகதியுமாக மாறிய வ.உ.சி. பூங்கா தற்காலிக மார்க்கெட் காய்கறிகள் வாங்க முடியாமல் பொதுமக்கள் அவதி