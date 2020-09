மாவட்ட செய்திகள்

பஸ் போக்குவரத்து தொடங்கினாலும் பயணிகள் கூட்டமின்றி வெறிச்சோடி காணப்படும் ஈரோடு பஸ் நிலையம் + "||" + The Erode bus stand is deserted without any crowds even though the bus service has started

பஸ் போக்குவரத்து தொடங்கினாலும் பயணிகள் கூட்டமின்றி வெறிச்சோடி காணப்படும் ஈரோடு பஸ் நிலையம்