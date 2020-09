மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பிரச்சினையை தீர்ப்பதைவிட அதிகாரிகளை பணி இடமாற்றம் செய்வதில் அரசு ஆர்வம் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் குற்றச்சாட்டு + "||" + Devendra Patnaik blames government for transferring officials rather than resolving Corona issue

