மாவட்ட செய்திகள்

கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட புதிய கலெக்டராக ஜெயசந்திரபானு ரெட்டி பதவியேற்பு + "||" + Jayachandran Banu Reddy has been appointed as the new Collector of Krishnagiri District

