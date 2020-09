மாவட்ட செய்திகள்

மேம்பாலத்தில் இருந்து மனைவியை கீழே தள்ளி கொல்ல முயற்சி கணவர் கைது + "||" + From the flyover Pushing the wife down Trying to kill Husband arrested

மேம்பாலத்தில் இருந்து மனைவியை கீழே தள்ளி கொல்ல முயற்சி கணவர் கைது