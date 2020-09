மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளிபாளையம் அருகே, மோட்டார்சைக்கிள் மோதி பெயிண்டர் பலி - தப்பி ஓடியவருக்கு போலீசார் வலைவீச்சு + "||" + Near the Pallipalaiyam,Painter killed in motorcycle collision - Police webcast the fugitive

பள்ளிபாளையம் அருகே, மோட்டார்சைக்கிள் மோதி பெயிண்டர் பலி - தப்பி ஓடியவருக்கு போலீசார் வலைவீச்சு