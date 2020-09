மாவட்ட செய்திகள்

பரமக்குடி இமானுவேல் சேகரன் நினைவிடத்தில் 11-ந் தேதி பொதுமக்கள் அஞ்சலி செலுத்த அனுமதி இல்லை - அரசியல் கட்சி தலைவர்களுக்கு நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி + "||" + At the Paramakudi Emanuel Sekaran Memorial The public is not allowed to pay tribute on the 11th

பரமக்குடி இமானுவேல் சேகரன் நினைவிடத்தில் 11-ந் தேதி பொதுமக்கள் அஞ்சலி செலுத்த அனுமதி இல்லை - அரசியல் கட்சி தலைவர்களுக்கு நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி