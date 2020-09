மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில், மாநில நல்லாசிரியர் விருதுக்கு 11 பேர் தேர்வு + "||" + In Dindigul district, 11 candidates have been selected for the state best author award

