மாவட்ட செய்திகள்

க.பரமத்தியில் காதலித்த பெண் வீட்டிற்கு சென்று கத்தியால் கழுத்தில் வெட்டிக்கொண்ட வாலிபர் + "||" + In K. Paramathi The girl in love went home Cut in the neck with a knife Youth

க.பரமத்தியில் காதலித்த பெண் வீட்டிற்கு சென்று கத்தியால் கழுத்தில் வெட்டிக்கொண்ட வாலிபர்