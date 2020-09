மாவட்ட செய்திகள்

இன்று திருமணம் நடக்க இருந்த நிலையில் கல்யாணத்தை அடுத்த ஆண்டு நடத்தலாம் எனக் கூறியதால் மணமகன் தற்கொலை + "||" + As the wedding was about to take place today Marriage Because he said it could be held next year The groom committed suicide

