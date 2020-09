மாவட்ட செய்திகள்

முன்அறிவிப்பின்றி கடைகளை இடித்ததாக கூறி ஈரோடு காய்கறி மார்க்கெட் வியாபாரிகள் திடீர் சாலை மறியல் + "||" + Vendors of Erode Vegetable Market staged a road blockade claiming that shops were demolished without warning

முன்அறிவிப்பின்றி கடைகளை இடித்ததாக கூறி ஈரோடு காய்கறி மார்க்கெட் வியாபாரிகள் திடீர் சாலை மறியல்