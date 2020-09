மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டியத்தில் நாள்தோறும் புதிய உச்சம் மேலும் 19 ஆயிரத்து 218 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு 378 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + More and more daily new peaks in Maratha Corona infection affects 19 thousand 218 people and 378 people die

மராட்டியத்தில் நாள்தோறும் புதிய உச்சம் மேலும் 19 ஆயிரத்து 218 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு 378 பேர் உயிரிழப்பு