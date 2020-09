மாவட்ட செய்திகள்

கல்வித்துறை அலுவலகத்தில் நிதி உதவி பெறும் பள்ளி ஆசிரியர்கள் காத்திருப்பு போராட்டம் + "||" + School teachers waiting to receive financial aid at the Department of Education office

