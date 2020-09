மாவட்ட செய்திகள்

மதுக்கடையை அகற்றக்கோரி முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட பெண்கள் முயற்சி - போலீஸ் குவிக்கப்பட்டதால் பரபரப்பு + "||" + Women try to get involved in a siege fight demanding the removal of the bar - a stir as police concentrate

மதுக்கடையை அகற்றக்கோரி முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட பெண்கள் முயற்சி - போலீஸ் குவிக்கப்பட்டதால் பரபரப்பு