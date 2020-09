மாவட்ட செய்திகள்

நாகர்கோவிலில் 44 பேருக்கு புதிதாக கொரோனா - மேலாளருக்கு தொற்றால் வங்கி மூடப்பட்டது + "||" + New corona for 44 people in Nagercoil - The bank was closed due to infection to the manager

நாகர்கோவிலில் 44 பேருக்கு புதிதாக கொரோனா - மேலாளருக்கு தொற்றால் வங்கி மூடப்பட்டது