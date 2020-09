மாவட்ட செய்திகள்

ஓட்டப்பிடாரத்தில் வ.உ.சிதம்பரனார் சிலைக்கு அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ மரியாதை + "||" + In Oottapidaram To the statue of W. U. Chidambaranar Courtesy of Minister Kadampur Raju

