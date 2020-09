மாவட்ட செய்திகள்

தேசியவாத காங்கிரசை, காங்கிரசுடன் இணைத்து சரத்பவாரை கட்சி தலைவராக்க வேண்டும் - ராம்தாஸ் அத்வாலே சொல்கிறார் + "||" + Nationalist Congress, In conjunction with Congress Sarath pawar should be made the party leader Says Ramdas Advale

தேசியவாத காங்கிரசை, காங்கிரசுடன் இணைத்து சரத்பவாரை கட்சி தலைவராக்க வேண்டும் - ராம்தாஸ் அத்வாலே சொல்கிறார்