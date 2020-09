மாவட்ட செய்திகள்

விவசாயிகளுக்கு பயிர்கடன் வழங்க கோரி இந்திய கம்யூனிஸ்டு கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Demanding to provide crop loans to farmers Demonstration by the Communist Party of India

விவசாயிகளுக்கு பயிர்கடன் வழங்க கோரி இந்திய கம்யூனிஸ்டு கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம்