மாவட்ட செய்திகள்

மழைநீரை சேகரித்ததன் மூலம் நிரம்பி வரும் கூடலழகர் பெருமாள் கோவில் தெப்பக்குளம் + "||" + Koodalahagar Perumal Temple Theppakulam which is filled with rainwater harvesting

மழைநீரை சேகரித்ததன் மூலம் நிரம்பி வரும் கூடலழகர் பெருமாள் கோவில் தெப்பக்குளம்