மாவட்ட செய்திகள்

ஒரே நாளில் 545 பேருக்கு தொற்று உறுதி: கோவை மாவட்டத்தில் கொரோனா பாதிப்பு 18 ஆயிரத்தை கடந்தது + "||" + 545 people confirmed infected in one day: Corona damage in Coimbatore district has crossed 18,000

