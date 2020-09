மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா விதிகளை பின்பற்றி பஸ்களை பாதுகாப்பாக இயக்குவது குறித்து தளவாய்சுந்தரம் ஆலோசனை டிரைவர், கண்டக்டர்களுக்கு முக கவசம் வினியோகம் + "||" + Follow the rules of the corona Regarding the safe operation of buses Advice

கொரோனா விதிகளை பின்பற்றி பஸ்களை பாதுகாப்பாக இயக்குவது குறித்து தளவாய்சுந்தரம் ஆலோசனை டிரைவர், கண்டக்டர்களுக்கு முக கவசம் வினியோகம்