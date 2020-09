மாவட்ட செய்திகள்

வீடு வீடாக தொற்று பரிசோதனை செய்வதற்கு மக்கள் ஒத்துழைக்கிறார்கள் அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணாராவ் தகவல் + "||" + Minister Malladi Krishna Rao informed that people are cooperating for house to house testing for infections

வீடு வீடாக தொற்று பரிசோதனை செய்வதற்கு மக்கள் ஒத்துழைக்கிறார்கள் அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணாராவ் தகவல்