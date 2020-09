மாவட்ட செய்திகள்

புதுவையில் 11 தெருக்களில் ஒருவாரம் உள்ளூர் ஊரடங்கு இன்று முதல் வருகிற 14-ந் தேதி வரை அமல் + "||" + A week-long local curfew will be imposed on 11 streets in Puduvai from today till the 14th

