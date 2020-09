மாவட்ட செய்திகள்

பல்வேறு வழக்குகளில் போலீஸ் தேடிய வாலிபர், மன்னார்குடியில் கைது - காதலியை சந்திக்க வந்தபோது சிக்கினார் + "||" + The youth, who was wanted by the police in various cases, was arrested in Mannargudi - when he came to meet his girlfriend

பல்வேறு வழக்குகளில் போலீஸ் தேடிய வாலிபர், மன்னார்குடியில் கைது - காதலியை சந்திக்க வந்தபோது சிக்கினார்