திருவண்ணாமலை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் 2 குடும்பத்தினர் தீக்குளிக்க முயன்றதால் பரபரப்பு - மக்கள் குறைதீர்வு கூட்டத்துக்கு வந்தவர்கள் + "||" + At the Thiruvannamalai Collector Office Trouble as 2 families try to set fire - People who came to the grievance meeting

