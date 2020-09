மாவட்ட செய்திகள்

தேசிய மீன்வள கொள்கையை திரும்ப பெறக்கோரி கடலில் இறங்கி மீனவர்கள் போராட்டம் + "||" + Fishermen protest at sea demanding the withdrawal of the National Fisheries Policy

தேசிய மீன்வள கொள்கையை திரும்ப பெறக்கோரி கடலில் இறங்கி மீனவர்கள் போராட்டம்