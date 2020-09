மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் 6 ஆசிரியர்களுக்கு நல்லாசிரியர் விருது அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் வழங்கினார் + "||" + In Kallakurichi district Best Author Award for 6 Authors Presented by Minister CV Shanmugam

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் 6 ஆசிரியர்களுக்கு நல்லாசிரியர் விருது அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் வழங்கினார்