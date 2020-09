மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டவர்களுக்கு வீடுகளிலேயே சிகிச்சை பெற மருத்துவ பெட்டகம் + "||" + Corona For those who are confirmed Get treatment at home Medical box

கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டவர்களுக்கு வீடுகளிலேயே சிகிச்சை பெற மருத்துவ பெட்டகம்