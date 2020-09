மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில் ஒரே நாளில் 6 பேர் பலி: கொரோனா பாதிப்பு 13 ஆயிரத்தை தாண்டியது - நாமக்கல்-94, தர்மபுரி-44, கிருஷ்ணகிரி-89 + "||" + 6 killed in Salem in one day: Corona damage exceeds 13,000 - Namakkal-94, Dharmapuri-44, Krishnagiri-89

